Побачив весь світ: популярний ютубер MrBeast опублікував відео з Кримом у складі Росії

У своєму останньому відео ютубер MrBeast опублікував карту світу з Кримом у складі Росії. Новий ролик був присвячений боротьбі учасників всіх країн світу за грошовий приз.

Також у ролику блогера знімалася росіянка, яка брала участь під своїм прапором. Аудиторія блогера налічує 177 мільйонів осіб.

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Скандал навколо нового відео MrBeast

19 серпня найпопулярніший ютубер світу MrBeast опублікував ролик "Кожна країна на землі змагається за 250 000 доларів". Після чергового раунду, глядачам показали ілюстративну карту з країнами, які продовжують змагатися за грошовий приз. У ній Крим був показаний не як частина України.

Опублікована в новому відео карта / MrBeast

Також для участі у ролику MrBeast запросив росіянку – та змагалася під своїм прапором. Водночас російські спортсмени навіть на світових змаганнях беруть участь під нейтральним прапором.

На канал MrBeast підписано 177 мільйонів осіб. Нове відео блогера вже переглянуло 50 мільйонів людей зі свого світу. Наразі ютубер ніяк не відреагував на ситуацію – у відео досі Крим зображений частиною Росії.

Попри це, раніше блогер пожертвував українським біженцям гуманітарної допомоги на суму 3 мільйони доларів. Ймовірно, опублікована карта стала помилкою продакшена, що працював над роликом.

Скандали з українськими блогерами