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      З аеропорту Жуляни евакуювали сотні людей: фото

      2357 Читать новость на русском
      Аеропорт "Київ"
      Аеропорт "Київ" / facebook.com/vip.iev

      В аеропорту "Київ" (Жуляни) через фейкове замінування евакуювали близько 800 людей. Вибухівки на території аеропорту не знайшли.

      23 квітня в поліцію надійшло анонімне повідомлення про замінування. На місце прибули вибухотехніки, патрульні, рятувальники та медики. На час перевірки території поліція евакуювала з аеропорту близько 800 людей.

      Фото з місця події виклав у Facebook Михайло Поживанов.

      За годину у прес-службі поліції повідомили, що жодних вибухових речовин в аеропорту і прилеглих територіях не було виявлено. Крім, того, поліція перевірила і три термінали аеропорту "Бориспіль" – там вибухівки також не знайшли.

      Як свідчить розклад на сайті аеропорту "Київ", усі рейси станом на 13:30 прибувають і відлітають вчасно.

      Яке покарання загрожує за фейкове повідомлення про замінування? Згідно зі статтею 259 Кримінального кодексу України, за неправдиве повідомлення про замінування порушнику загрожує штраф від 850 до 1700 гривень або арешт до шести місяців, або обмеження волі до трьох років.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Києва Поліція Надзвичайні ситуації Транспорт авіація
      Джерело: 24 канал
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