З чим носити босоніжки на танкетці: 3 ідеї у фото

Босоніжки на танкетці – чудовий варіант для літнього "луку". Вони збільшують зріст, роблять ноги візуально довшими і стрункими. Крім того, такі босоніжки є зручнішими за туфлі на підборах.

Так, босоніжки на платформі ідеально поєднуються з різними образами. Вони підійдуть будь-якій дівчині незалежно від стилю одягу: від повсякденного до романтичного. Читайте також: Вчені назвали взуття, яке найбільше шкодить здоров’ю Пропонуємо Вам варіанти, з чим носити босоніжки на платформі: Кюлоти Широкі вкорочені штани створюють цікавий літній образ з босоніжками на танкетці. Міді-спідниця Ноги можуть виглядати масивними, якщо взувати босоніжки на танкетці з облягаючою спідницею, або шортами вище коліна. А з міді-спідницею буде протилежний ефект. Читайте також: Як носити мюлі: поради фешн-блогерів Максі-сукня Влітку легке плаття чудово виглядатиме з босоніжками на платформі.