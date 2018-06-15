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Телеканал новин 24 Новини Стиль і мода

З чим носити босоніжки на танкетці: 3 ідеї у фото

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З чим носити босоніжки на танкетці
З чим носити босоніжки на танкетці / Колаж 24 канал

Босоніжки на танкетці – чудовий варіант для літнього "луку". Вони збільшують зріст, роблять ноги візуально довшими і стрункими. Крім того, такі босоніжки є зручнішими за туфлі на підборах.

Так, босоніжки на платформі ідеально поєднуються з різними образами. Вони підійдуть будь-якій дівчині незалежно від стилю одягу: від повсякденного до романтичного.

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Пропонуємо Вам варіанти, з чим носити босоніжки на платформі:

Кюлоти

Широкі вкорочені штани створюють цікавий літній образ з босоніжками на танкетці.

з чим носити босоніжки на танкетці

з чим носити босоніжки на танкетці

Міді-спідниця

Ноги можуть виглядати масивними, якщо взувати босоніжки на танкетці з облягаючою спідницею, або шортами вище коліна. А з міді-спідницею буде протилежний ефект.

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Максі-сукня

Влітку легке плаття чудово виглядатиме з босоніжками на платформі.

 

Теги: LifeStyle Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
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