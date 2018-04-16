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З чим носити червоне взуття: модні варіанти

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З чим носити червоне взуття: варіанти у фото
З чим носити червоне взуття: варіанти у фото / 24 Канал

Червоні туфлі, як червона губа – ми так любимо їх на інших людях, але ніколи не знаємо, як самостійно освоїти цей образ.

Якщо ви не боїтеся експериментів, сміливі у своєму стилі – червоне взуття саме для вас. Портал Who What Wear зібрав стильні образи, які гармонійно виглядають з червоними босоніжками, туфлями та чоботами.

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З чим носити червоне взуття

Ще більше червоного

Хоча надмірні намагання підігнати взуття до одягу іноді може працювати проти вас, але це правило не стосується, коли справа доходить до червоного кольору. Ви можете додати яскравих барв, обравши червону сумочку чи головний убір або зважитися на абсолютно червоний лук.

З сукнями у принт

Поєднання одягу в принт та червоного взуття справді працює. Буде плюсом, якщо на вашій сукні уже є натяк на червоний.

З джинсами

Комбінуйте червоне взуття з будь-якими джинсами: синіми, чорними, сірими.

Теги: LifeStyle Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
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