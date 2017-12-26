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ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МОСКВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

З чим носять шуби світові знаменитості: стильна фотопідбірка

13:07, сьогодні 1989 Читать новость на русском
З чим носять шуби світові знаменитості: стильна фотопідбірка
З чим носять шуби світові знаменитості: стильна фотопідбірка / www.gettyimages.in

Одні зірки відмовляються від хутра та шкіряних виробів, інші – сміливо демонструють розкішні шуби і не бояться критики захисників тварин.

Проте все ж цікаво, з чим поєднують свої хутряні образи відомі актори, співаки та моделі у повсякденному житті та на світських прийомах.

Читайте також: Одразу сім українських модних брендів відмовилися від хутра: перелік

Сайт "24" зібрав найстильніші "хутряні" образи, якими хизувались зірки-багатії впродовж 2017 року.

Ріанна, травень 2017 року

Кендалл Дженнер, травень 2017 року

Кім Кардашян, травень 2017 року

Читайте також: Памела Андерсон публічно звернулась до Кім Кардашян

Нікі Мінаж, вересень 2017 року

Адво Абоа, жовтень 2017 року

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Хлої Кардашян, жовтень 2017 року

Наомі Кемпбелл, листопад 2017 року

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Стефлен Дон, листопад 2017 року

Бонанг Матеба, листопад 2017 року

Памела Андерсон, грудень 2017 року

Роузі Гантінгтон-Вайтлі, грудень 2017 року

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Ріта Ора, грудень 2017 року

Джіджі Хадід, грудень 2017 року

Теги: LifeStyle Кім Кардашян Голлівуд Музика Кіно Мода Ріанна
Джерело: 24 Канал
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