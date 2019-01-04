З чого роблять крабові палички та чи можна назвати їх корисними

Крабові палички зроблені з сурімі – свіжої риби, з якої повибирали кістки, вимили жири і зайві шматочки, а потім подрібнили на пасту.

Про це пише Healthline.

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Видання зазначає, що у цю пасту, крім риби, подрібнюють інші інгредієнти, і аж потім термічно обробляють і стискають у форму крабових паличок. Хоча крабові палички виготовляють з морепродуктів, загалом у них немає крабів.

Сайда – це риба, яка зазвичай використовується, щоб робити сурімі. Але справжній краб має набагато більше поживних речовин у порівнянні з крабовими паличками.

Також справжній краб у порівнянні з паличками має набагато більше різних вітамінів та мінералів, включаючи вітамін В12, цинк та селен. Частково це пов'язано з тим, що деякі поживні речовини промивають під час обробки сурімі.



Сайда – риба, з якої роблять крабові палички

З іншого боку, справжній краб схильний мати більше натрію порівняно з "імітованим". А ще у палички та справжній краб часто додають сіль, кількість солі залежить від бренду.

Справжній краб багатий на жирні кислоти Омега-3 порівняно з "імітованим".

Висновки: незважаючи на однакову кількість калорій, рибні палички мають енергетичну цінність у вуглеводах, а справжній краб – в білках. Також у ньому більша концентрація омега-3, вітамінів і мінералів.

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