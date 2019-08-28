З фаєрами і фарбою: одесити протестували проти Авакова

Одесити вийшли на протест проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова під Головне управління Нацполіції в Одеській області. Вони вимагають від президента Володимира Зеленського не призначати Авакова в новий уряд. Протестувальники переконані, що міністру не місце ні в Кабміні, ні у владі взагалі.

До протесту долучились учасники низки громадських організацій: одеський осередок "Автомайдану", "С14!", НГО "Небайдужі".

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Юрист Артем Карташов зазначив, що Аваков монополізував під себе більшість силових структур: ДСНС, Прикордонну службу, Нацполіцію.

Це не правильно, бо відбувається дисбаланс в системі стримування противаг. Сьогодні абсолютно більшість силових структур в руках однієї людини, яка 5 років без жодних досягнень править структурою. Це знищує державу зсередини і є загрозою. Поліція не для простих громадян сьогодні. Це абсолютно закрита структура,

– додав він.

Юрист нагадав, що однією з вимог Майдану було аби поліція стала прозорою, щоб громадянське суспільство могло бачити і контролювати процеси в структурі. "Цього не сталося. Поліція максималньо закрита і законсервована структура, яка пожирає сама себе. Громадяни очікують нових облич і абсолютної зміни формату. Поліція має стати відкритою структурою з прозорими механізмами, аби кожен з нас відчув захист", – сказав Артем Карташов.



Учасники протесту в Одесі/ Фото журналістки 24 каналу Катерини Петренко

Тож одесити закликали президента України не призначати Арсена Авакова на жодну посаду, провести аудит діяльності МВС за останні 5 років і почати реальну реформу МВС.

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Громадський активіст Михайло Кузаконь зазначив, що поліція паралізована корупцією.

Чимало рейдерських захоплень і злочинності покриваються поліцейськими. Всі реформи провалені і головна відповідальність на Авакові. Влада має зрозуміти, що відповідальність за дії правоохоронної системи тепер напряму залежить від парламентської монобільшості. Треба змінювати якість поліції,

– додав Кузаконь.

Також протестувальники наголосили, що рівень злочинної ситуації в Одесі найбільший в Україні. Журналістка Аліна Радченко нагадала, що саме в Одесі відбувається найбільше нападів на громадських діячів. Поліція досі не знайшла жодного замовника цих нападів.



Активісти протестують проти призначення Авакова у новому уряді/ Фото журналістки 24 каналу Катерини Петренко

Учасники акції написали фарбою на вході до поліцейського відділку "Аваков – чорт" та запалили фаєри.



Учасники акції написали фарбою на вході до поліцейського відділку "Аваков – чорт"/ Фото журналістки 24 каналу Катерини Петренко



В Одесі мітингували про Авакова/ Фото журналістки 24 каналу Катерини Петренко