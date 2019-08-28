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      З фаєрами і фарбою: одесити протестували проти Авакова

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      Одесити протестували проти Авакова
      Одесити протестували проти Авакова / Фото журналістки 24 каналу Катерини Петренко

      Одесити вийшли на протест проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова під Головне управління Нацполіції в Одеській області. Вони вимагають від президента Володимира Зеленського не призначати Авакова в новий уряд. Протестувальники переконані, що міністру не місце ні в Кабміні, ні у владі взагалі.

      До протесту долучились учасники низки громадських організацій: одеський осередок "Автомайдану", "С14!", НГО "Небайдужі".

      Читайте також: Аваков – чорт: українці вийшли на акцію проти міністра і запалили фаєри

      Юрист Артем Карташов зазначив, що Аваков монополізував під себе більшість силових структур: ДСНС, Прикордонну службу, Нацполіцію.

      Це не правильно, бо відбувається дисбаланс в системі стримування противаг. Сьогодні абсолютно більшість силових структур в руках однієї людини, яка 5 років без жодних досягнень править структурою. Це знищує державу зсередини і є загрозою. Поліція не для простих громадян сьогодні. Це абсолютно закрита структура,
      – додав він.

      Юрист нагадав, що однією з вимог Майдану було аби поліція стала прозорою, щоб громадянське суспільство могло бачити і контролювати процеси в структурі. "Цього не сталося. Поліція максималньо закрита і законсервована структура, яка пожирає сама себе. Громадяни очікують нових облич і абсолютної зміни формату. Поліція має стати відкритою структурою з прозорими механізмами, аби кожен з нас відчув захист", – сказав Артем Карташов.

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      Учасники протесту в Одесі/ Фото журналістки 24 каналу Катерини Петренко

      Тож одесити закликали президента України не призначати Арсена Авакова на жодну посаду, провести аудит діяльності МВС за останні 5 років і почати реальну реформу МВС.

      Цікаво: Аваков залишається в уряді, – Кошкіна

      Громадський активіст Михайло Кузаконь зазначив, що поліція паралізована корупцією.

      Чимало рейдерських захоплень і злочинності покриваються поліцейськими. Всі реформи провалені і головна відповідальність на Авакові. Влада має зрозуміти, що відповідальність за дії правоохоронної системи тепер напряму залежить від парламентської монобільшості. Треба змінювати якість поліції,
      – додав Кузаконь.

      Також протестувальники наголосили, що рівень злочинної ситуації в Одесі найбільший в Україні. Журналістка Аліна Радченко нагадала, що саме в Одесі відбувається найбільше нападів на громадських діячів. Поліція досі не знайшла жодного замовника цих нападів.

      аваков чорт одеса
      Активісти протестують проти призначення Авакова у новому уряді/ Фото журналістки 24 каналу Катерини Петренко

      Учасники акції написали фарбою на вході до поліцейського відділку "Аваков – чорт" та запалили фаєри.

      аваков чорт одеса
      Учасники акції написали фарбою на вході до поліцейського відділку "Аваков – чорт"/ Фото журналістки 24 каналу Катерини Петренко

      аваков чорт одеси
      В Одесі мітингували про Авакова/ Фото журналістки 24 каналу Катерини Петренко

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      Автор: Катерина Петренко
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Новини політики Новини Одеси Арсен Аваков Протести Пікет Міністерство внутрішніх справ Поліція
      Джерело: 24 канал
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