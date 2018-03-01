З квітами та снігом: як виглядає Амстердам в перший день весни
Зима 2018 року в календарі закінчилась, одна негода продовжує атакувати Україну. Водночас в Нідерландах серед невеликого снігу зацвіли квіти.
Користувачі соцмереж поділились неймовірними фото різноманітних квітів, які вже зацвіли в Амстердамі. Поряд з цим на світлинах видніється незначний шар снігу.
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Також, згідно з фото, у столиці Нідерландів функціонує ковзанка, яка є досить популярним місцем відпочинку як місцевих жителів, так і туристів.
Джерело: 24 Канал
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