З квітами та снігом: як виглядає Амстердам в перший день весни

Зима 2018 року в календарі закінчилась, одна негода продовжує атакувати Україну. Водночас в Нідерландах серед невеликого снігу зацвіли квіти.

Користувачі соцмереж поділились неймовірними фото різноманітних квітів, які вже зацвіли в Амстердамі. Поряд з цим на світлинах видніється незначний шар снігу.

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Також, згідно з фото, у столиці Нідерландів функціонує ковзанка, яка є досить популярним місцем відпочинку як місцевих жителів, так і туристів.