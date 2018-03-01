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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

З квітами та снігом: як виглядає Амстердам в перший день весни

2676 Читать новость на русском
Амстердам
Амстердам / Фото з вільних джерел

Зима 2018 року в календарі закінчилась, одна негода продовжує атакувати Україну. Водночас в Нідерландах серед невеликого снігу зацвіли квіти.

Користувачі соцмереж поділились неймовірними фото різноманітних квітів, які вже зацвіли в Амстердамі. Поряд з цим на світлинах видніється незначний шар снігу.

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Також, згідно з фото, у столиці Нідерландів функціонує ковзанка, яка є досить популярним місцем відпочинку як місцевих жителів, так і туристів.

Rijksmuseum, Amsterdam ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Please kindly visit my travel blog "On The Road by Nofinda Ghaisani" (clickable link on my bio). ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• nofindaghaisani.wixsite.com/blog ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• #rijksmuseum #amsterdam #holland #netherlands #exploreamsterdam #explorenetherlands #exploreholland #topamsterdamphoto #instatravel #travelgram #travelphotography #travelblog #travelguide

Допис, поширений Nofinda Ghaisani (@findanofinda)

Теги: LifeStyle Нідерланди
Джерело: 24 Канал
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