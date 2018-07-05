З нового сезону в календарі Формули-1 з'явиться дві нові гонки

З 2019 року в Формулі-1 з'явиться два нових гран-прі, а їх загальна кількість зросте до 23-х.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Стратегічної робочої групи "Королівських гонок", повідомляє оглядач Джо Сейвард з посиланням на операційного директора Force India Отмара Сафнауера.

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Розширення відбудеться за рахунок заокеанських етапів, кількість європейських гран-прі залишиться незмінним.

Одним з нових етапів повинен стати гран-прі Маямі. Спочатку планувалося, що він замінить гонку в Німеччині. Однак, екс-глава Формули-1 Берні Екклстоун сумнівається, що етап в Маямі вдасться організувати.

Сам же старт сезону 2019 року у Формулі-1 можуть провести на тиждень раніше. Гран-прі Австралії почнеться в четвер, 14 березня, і закінчиться в неділю, 17 березня.