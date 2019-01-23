З якими фруктами не можна приймати ліки: пояснення Супрун

Деякі продукти впливають на потрапляння препаратів у кров, тобто їхню біодоступність, і це погано. Передусім йдеться про грейпфрут та його родичів – помело, лайми та гіркі апельсини.

Про це повідомила виконуюча обов'язків глави Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун.

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За її словами, ліки, що ми приймаємо перорально, себто ковтаємо, мають пройти довгий шлях крізь кишківник, воротну вену та печінку, і вже звідти потрапити в системний кровообіг.

Уляна Супрун “Деякі ліки цей шлях долають погано, бо в клітинах кишківника і в печінці їх руйнують наші ферменті системи знешкодження. Тож в кров, з рештою, потрапляє 10-15% від спожитої дози. Це враховано виробниками, тому в кров потрапляє така, як треба, кількість ліків. Система знешкодження – це ферменти, що руйнують стероїдні гормони, каву, дим, алкоголь, а також ліки, і обмежують їх дію в організмі”.

Міністерка пояснила, що речовини, які містяться в грейпфрутах та їм подібних, зупиняють на пару днів роботу однієї з ланок системи знешкодження. Тож ліки майже безперешкодно потрапляють в кров, і їх концентрація стає завеликою – немов прийняли не одну пігулку, а три чи навіть сім. Тому деякі ліки в поєднанні із грейпфрутовим соком або навіть грейпфрутом, який ви з'їсте потім. дають побічні ефекти.



Грейпфрут та його родичі – помело, лайми та гіркі апельсини посилюють дію ліків

Це відбувається через речовини фуранокумарини, яка міститься в цих фруктах.

Уляна Супрун “Ці сполуки діють на одну із ланок знешкодження деяких ліків – на цитохроми Р450 3А4, або ж CYP3A4. Не лякайтеся назви! Ця інформація стане в пригоді, коли читатимете інструкцію до ліків, щоби збагнути, можна їх суміщати із цими фруктами, чи ні. Цитохроми намагаються знешкодити фуранокумарини – така в цих ферментів робота. Але ця взаємодія знешкоджує їх самих – вони стають неактивними. Нові активні цитохроми з’являться в кишківнику лише через 1-3 доби. Достатньо 200 мл грейпфрутового соку, аби на кілька днів пригнітити цитохроми”.

Тим часом, вибиті із гри ферменти не можуть знешкоджувати ліки, тому їх біодоступність зростає з 10% до 30%–70%. Це і викликає побічні ефекти.

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Нині відомо про щонайменше 85 препаратів, на які впливають грейпфрути та їхні родичі. Цю інформацію можна дізнатися в інструкції до своїх ліків, розділ Фармакокінетика. Перелік ліків можна побачити тут, він постійно поповнюється.

Побічні ефекти можуть виникнути під час прийому таких груп ліків:

препарати для зниження холестерину (статини); для регуляції тиску, регуляції ритму серцебиття; протиінфекційні препарати, в тому числі еритроміцин; більшість антидепресантів і препаратів для зниження тривожності; антикоагулянти; знеболювальні; та ліки для подолання еректильної дисфункції.

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