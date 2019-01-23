З якими фруктами не можна приймати ліки: пояснення Супрун
Деякі продукти впливають на потрапляння препаратів у кров, тобто їхню біодоступність, і це погано. Передусім йдеться про грейпфрут та його родичів – помело, лайми та гіркі апельсини.
Про це повідомила виконуюча обов'язків глави Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун.
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За її словами, ліки, що ми приймаємо перорально, себто ковтаємо, мають пройти довгий шлях крізь кишківник, воротну вену та печінку, і вже звідти потрапити в системний кровообіг.
Міністерка пояснила, що речовини, які містяться в грейпфрутах та їм подібних, зупиняють на пару днів роботу однієї з ланок системи знешкодження. Тож ліки майже безперешкодно потрапляють в кров, і їх концентрація стає завеликою – немов прийняли не одну пігулку, а три чи навіть сім. Тому деякі ліки в поєднанні із грейпфрутовим соком або навіть грейпфрутом, який ви з'їсте потім. дають побічні ефекти.
Грейпфрут та його родичі – помело, лайми та гіркі апельсини посилюють дію ліків
Це відбувається через речовини фуранокумарини, яка міститься в цих фруктах.
Тим часом, вибиті із гри ферменти не можуть знешкоджувати ліки, тому їх біодоступність зростає з 10% до 30%–70%. Це і викликає побічні ефекти.
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Нині відомо про щонайменше 85 препаратів, на які впливають грейпфрути та їхні родичі. Цю інформацію можна дізнатися в інструкції до своїх ліків, розділ Фармакокінетика. Перелік ліків можна побачити тут, він постійно поповнюється.
Побічні ефекти можуть виникнути під час прийому таких груп ліків:
- препарати для зниження холестерину (статини);
- для регуляції тиску, регуляції ритму серцебиття;
- протиінфекційні препарати, в тому числі еритроміцин;
- більшість антидепресантів і препаратів для зниження тривожності;
- антикоагулянти;
- знеболювальні;
- та ліки для подолання еректильної дисфункції.
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