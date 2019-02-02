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      З якого віку люди перестають слухати нову музику: дослідження

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      Після 30 люди перестають слухати нову музику
      Після 30 люди перестають слухати нову музику / pixabay.com

      Лише 25% з опитаних британців старших 30 років продовжують відкривати для себе нових виконавців, а 60% слухають улюблені пісні на повторі.

      Опитування Deezer показало, що після тридцяти люди перестають шукати і слухати нову музику.

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      24 роки – вік, коли люди найбільше відкриті до нової музики. 75% 24-річних респондентів слухають більше десяти незнайомих композицій в тиждень, 64% дізнаються як мінімум п'ять артистів на місяць.

      Чому з віком більшість слухачів закриваються від нової музики? 19% стверджують, що губляться серед різноманіття жанрів (автори опитування назвали цей стан "музичним ступором"), 16% зайняті роботою, 11% – дітьми.

      Музика
      В 33 роки більшість людей перестають слухати музику

      Близько половини опитаних хотіли б слухати більше невідомих треків, 47% втратили інтерес до нового в музиці.

      У 2015 році аналогічне опитування Spotify в США показав, що музичні смаки повністю формуються до 30 років. У 33 роки більшість перестає слухати нову музику.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Музика Психологія
      Джерело: 24 Канал
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