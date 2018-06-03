14:25
3 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 16°C
  • понеділок
    27°C 15°C
  • вівторок
    24°C 14°C
  • середа
    17°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Російське кохання Трампа. Життя без Путіна
Вєсті Кремля
19:14, 2 червня
Вєсті.UA. Жир. Молитовний сніданок з українським Трампом. Злий клоун Мураєв
Вєсті.UA
18:51, 2 червня
Куди
ЦРУ
09:14, 1 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, 2 червня
Телеканал новин 24 Новини Вагітність і діти
ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

З якого віку та які ягоди можна давати малюкам

340 Читать новость на русском
Ожину можна давати дітям з 7 місяців
Ожину можна давати дітям з 7 місяців / unsplash.com

Ягоди малюкам давати можна і потрібно, але, попри їх користь, варто пам’ятати про міру. Надмірне вживання ягід може нашкодити здоров'ю дитини.

У ягодах міститься велика кількість цукру, тому їх не рекомендують давати у великій кількості дітям, які страждають на ожиріння, пише "Наша Мама".

Читайте також: Як заохотити дитину пити воду: цінні поради від Супрун

Переїдання може спричинити бродіння у кишечнику, і як наслідок – метеоризм та пронос.

Ожину, смородину та аґрус можна давати малюкам з 7 місяців.

Ожина підвищує імунітет, допомагає при кашлі та стимулює виділення шлункового соку, допомагає при лікуванні стоматиту. Це чудове джерело вітамінів А і С, каротину і органічних кислот, а також глюкози та фруктози.

У смородині міститься багато вітаміну С, а також вітаміни А і PP. Ця ягода добре зміцнює імунітет, покращує апетит, вона є допомагає при болях в горлі або животі, збільшених мигдалинах.

Смородину можна давати з 7 місяців
Смородину можна давати з 7 місяців

Аґрус містить багато корисних речовин – органічні кислоти, пектин, солі калію, натрію, кальцію, магнію, міді, заліза, а також вітаміни С, А, P і PP. Ця ягода може виводити токсичні сполуки, очищуючи кишечник. Аґрус допомагає при анемії та зміцнює стінки судин.

З 1 року можна давати дітям черешню. У ній міститься речовина, яка стимулює організм до очищення від сечової кислоти. Черешня попереджує утворенню тромбів, зниженню згортання крові та допомагають при болях у шлунку.

З 1 року можна давати черешню
З 1 року можна давати черешню

До слова, харчові звички є результатом копіткого навчання. І свою дитину можна заохотити не лише їсти здорову їжу, а робити це з задоволенням.

Теги: Діти Здоров'я Здорове життя Вагітність і діти
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Как создать новую боеспособную часть из неопытных молодых солдат?
сьогодні, 12:04 Как создать новую боеспособную часть из неопытных молодых солдат?
Юрій Бутусов 706
Украинские экстремисты, или как в Украине попадаешь из крайности в крайность
сьогодні, 08:40 Украинские экстремисты, или как в Украине попадаешь из крайности в крайность
Peter Santenello 1189
2 червня, 23:01 "Червону картку – Кремлю": як у Києві долучились до світових акцій на підтримку Сенцова
Катерина Петренко 344
Новітня історія СБУ: від загрози безпеці громадян
2 червня, 23:00 Новітня історія СБУ: від загрози безпеці громадян "Стрепсілсом" до "убивства" Бабченка
Тетяна Мартинюк 889
В России внедрят совковые методы продажи
2 червня, 22:02 В России внедрят совковые методы продажи "ценных бумаг"
Злой Одессит 694
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук