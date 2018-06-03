З якого віку та які ягоди можна давати малюкам

Ягоди малюкам давати можна і потрібно, але, попри їх користь, варто пам’ятати про міру. Надмірне вживання ягід може нашкодити здоров'ю дитини.

У ягодах міститься велика кількість цукру, тому їх не рекомендують давати у великій кількості дітям, які страждають на ожиріння, пише "Наша Мама".

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Переїдання може спричинити бродіння у кишечнику, і як наслідок – метеоризм та пронос.

Ожину, смородину та аґрус можна давати малюкам з 7 місяців.

Ожина підвищує імунітет, допомагає при кашлі та стимулює виділення шлункового соку, допомагає при лікуванні стоматиту. Це чудове джерело вітамінів А і С, каротину і органічних кислот, а також глюкози та фруктози.

У смородині міститься багато вітаміну С, а також вітаміни А і PP. Ця ягода добре зміцнює імунітет, покращує апетит, вона є допомагає при болях в горлі або животі, збільшених мигдалинах.



Смородину можна давати з 7 місяців

Аґрус містить багато корисних речовин – органічні кислоти, пектин, солі калію, натрію, кальцію, магнію, міді, заліза, а також вітаміни С, А, P і PP. Ця ягода може виводити токсичні сполуки, очищуючи кишечник. Аґрус допомагає при анемії та зміцнює стінки судин.

З 1 року можна давати дітям черешню. У ній міститься речовина, яка стимулює організм до очищення від сечової кислоти. Черешня попереджує утворенню тромбів, зниженню згортання крові та допомагають при болях у шлунку.



З 1 року можна давати черешню

До слова, харчові звички є результатом копіткого навчання. І свою дитину можна заохотити не лише їсти здорову їжу, а робити це з задоволенням.