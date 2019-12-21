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      З закритих одеських "лотомаркетів" і "космолотів" почали знімати вивіски

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      В Одесі з закритих гральних закладів почали знімати вивіски / "Думская"

      В Одесі з деяких гральних закладів, які у народі називають "лотомаркетами" та "космолотами", почали знімати вивіски. Усіх їх закрили напередодні, згідно з рішенням Кабінету міністрів.

      Як пише місцеве видання "Думская", наразі на більшості таких закладів висять оголошення про здачу приміщень у оренду.

      Радимо ознайомитися! Уряд закриває гральні заклади: все, що відомо

      Зауважимо, що деякі з них напередодні ввечері все ж працювали, щоправда двері відчиняли лише постійним гравцям і тільки після дзвінка.

      Уранці 20 грудня на екстренному засіданні Кабмін ухвалив рішення, за яким в Україні заборонено займатися бізнесом під прикриттям державних лотерей. За деякий час міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що усі гральні заклади закриють до 16:00. Опісля журналісти 24 каналу виявили, що на деяких гральних закладах у Києві та Львові правоохоронці прикріпили приписи про порушення.

      Зауважимо, що уночі проти 20 грудня співробітники СБУ у 6 областях "накрили" одразу 43 підпільні заклади. Також було вилучено 33 столи для гри у покер, 293 гральні автомати, 11 рулеток і майже 1 мільйон гривень готівки, отриманої від нелегального бізнесу.

      До теми! Зеленський про закриття гральних залів: Не хочете працювати цивілізовано – давайте по-іншому

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Одеси Гральний бізнес
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