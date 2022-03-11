За 15 днів війни Укрзалізниця евакуювала вже понад 2 мільйони людей

Попри потенційну небезпеку, Укрзалізниця продовжує рятувати українців з тимчасово окупованих територій. Зокрема, вже відомо про евакуацію понад 2 мільйонів людей.

За 15 днів війни Укрзалізниця вже вивезла понад 2 мільйони людей, про це повідомляється в її телеграм-каналі.

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226 тисяч людей Укрзалізниця вивезла за кордон

Найбільше пасажирів вивезли з Києва та Харкова. Нагадаємо, що ці міста постійно атакуються ворогом.

Що стосується найпопулярнішого міжнародного маршруту, то українці найчастіше їдуть до Польщі.

Укрзалізниця продовжує подальшу евакуацію мирного населення та разом зі ЗСУ наближає Україну до перемоги. Дякуємо всім залізничникам за роботу!,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, Укрзалізниця вже розробляє план перевезення населення додому по завершенні бойових дій.

Раніше в Укрзалізниці розповіли про додаткові евакуаційні рейси Інтерсіті+. Поїзди відправлятимуться з Києва (Дарниці) та Дніпра. Додаткові рейси додали, зважаючи на ранкову статистику евакуаційного пасажиропотоку.

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