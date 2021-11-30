За 160 тисяч – "перемога" у тендері: судитимуть ексзаступника голови Чернігівської ОДА

Колишній заступник голови Чернігівської ОДА разом зі спільником розробили шахрайську схему. За 160 тисяч доларів вони обіцяли перемогу у відкритих торгах. Обвинувальний акт направили до суду.

Відкриті торги стосувались продажу готельного комплексу "Слов'янський". Спільник представився одному з учасників аукціону керівником готелю.

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За перемогу у торгах хотіли взяти 160 тисяч доларів

Він запропонував потенційному покуплю перемогу в торгах – таким чином, аби у нього не було конкурентів на онлайн-аукціоні. Також ціна комплексу мала бути значно занижена.

У цю шахрайську схему, проте, втрутились співробітники Державного бюро розслідувань. Вони затримали спільника та посадовця під час передачі грошей у червні 2021 року.

У чому звинувачують ексзаступника голови ОДА та його посібника

Ймовірні зловмисники обвинувачуються у заволодінні чужим майном або придбанні права на майно шляхом обману чи шахрайство в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Дивіться фото із затримання / Фото ДБР та Офісу генпрокурора:

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