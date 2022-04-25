За 2 – 3 тижні Україна зможе відкрити другий фронт – росіяни почнуть відступати, – Грозєв

Росія продовжить свій наступ на Схід, навіть у разі поразки у другому етапі війни. Водночас успіхи України залежать від наданої їй зброї.

Таку думку висловив медіаексперт та керівник проєкту Bellingcat Христо Грозєв. Він вважає, що вже невдовзі Росія зазнає провалу та перейде до третьої хвилі, повідомляє 24 канал.

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Найважливіше відбуватиметься за 2 – 3 тижні

Грозєв зазначив, що Маріуполь – не є кінцевою ціллю окупантів. Однак наразі це єдиний регіон, який їм вдається утримувати через брак зброї на українській стороні. Медіаексперт наголосив, що це невдовзі зміниться.

Щодо зброї – вона надходить щотижня, час працює на вас. Те, що було неможливо тиждень тому, швидше за все, буде можливим за 2 – 3 тижні,

– каже Христо Грозєв.

Визначальною буде перевага у наявності якісної високоточної артилерії та ракет.

Західні країни, а саме 19 західних партнерів надають Україні високотехнологічну зброю, це дає надію,

– переконаний експерт.

Грозєв також зазначив, що ситуація поблизу Ізюма та Горлівки свідчить про провал другої фази війни Росії в Україні. Він переконаний, що в разі розгортання такого сценарію, за 2 – 3 тижні почнеться прорив російських військ у зворотньому напрямку. Це дозволить Україні відкрити другий фронт.

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