За 2 місяці окупації Мелітополя викрали понад 200 осіб: їх змушують служити в російській армії

Російські загарбники продовжують скоювати воєнні злочини на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема у Мелітополі вороги викрадають чоловіків і змушують їх служити в збройних силах Росії.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

До теми На тимчасово окупованих територіях росіяни масово викрадають чоловіків призовного віку

Викрали більше ніж 200 людей

За 2 місяці окупації росіяни викрали понад 200 осіб з Мелітополя. Ця тенденція продовжується,

– заявив мер міста.

За його словами, раніше окупанти викрадали лише воїнів АТО, активістів та представників влади. Однак зараз почали забирати людей за списками.

Змушують служити у ворожій армії

Федоров наголосив, що ще 2 тижні тому російські військові лише пропонували жителям тимчасово окупованих територій служити в армії країни-агресорки. Тепер українців змушують це робити.

Вони їх викрадають на блокпостах та змушують служити в збройних силах Росії,

– зазначив Федоров.

Він також додав, що є факти, коли люди намагались виїхати на підконтрольну українській владі територію, однак на блокпостах російські військові не пропускали чоловіків призовного віку.

Федоров розповів, що у Мелітополі викрадають українців і змушують їх служити в армії ворога: дивіться відео