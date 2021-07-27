За 2 роки зменшилась кількість прихильників надання Томосу ПЦУ: опитування

У 2021 році надання Томосу Православній церкві України підтримують 45% громадян. У попередні роки ця цифра сягала 47 – 50%.

Однак з 2020 року зменшилась кількість українців, що не підтримують Томос – з 24% до 19%. Такими є результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

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Чи підтримують українці надання Томосу ПЦУ

Скоріше так – 45%;

Скоріше ні – 19%;

Мені це байдуже – 31%;

Важко відповісти – 4%.

Найбільше підтримують автокефалію ПЦУ жителі Заходу – 59%, найменше – Сходу – 26%. Переважно прихильні до Томосу люди, віком 50 – 59 років. Таких 55%. Чим молодші українці, тим менший рівень підтримки.

До речі, 50% вірян УПЦ МП виступили проти Томосу. Натомість 64 – 66% парафіян ПЦУ та греко-католиків – "за".

Електоральні симпатії

Найбільше прихильників надання Томосу ПЦУ є серед виборців "Європейської Солідарності", "Голосу", "Української стратегії" тощо. Найменше – серед електорату "Опозиційної платформи", партії Мураєва "Наші" та партії "Шарія".

Опитування провели 23 – 25 липня 2021 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.