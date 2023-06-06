За 5 годин вода досягне критичного рівня: термінове звернення ОВА після підриву Каховської ГЕС

Росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію вранці 6 червня. Місцева влада повідомила, що через п'ять годин вода досягне критичного рівня.

Голова Херсонської обласної державної адміністрації звернувся до мешканців як правобережної, так і лівобережної частини регіону. Він терміново закликав усіх евакуюватись.

Важливо Підрив Каховської ГЕС: показуємо на карті, де розташована станція

На Херсонщині оголошено евакуацію

За словами Олександра Прокудіна, росіяни вчинили акт терору – підірвали Каховську ГЕС. Через 5 годин вода сягне критичного рівня.

Наразі розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Всі служби працюють.

Прошу зібрати документи та речі першої необхідності, чекайте автобуси евакуації. Мешканці Лівого берега, зробіть все можливе, аби убезпечити себе, та негайно покиньте небезпечну територію,

– наголосив очільник регіону.

Звернення очільника Херсонської ОВА: дивіться відео

Де відбувається евакуація

У МВС України повідомили, що підрозділи Національної поліції та ДСНС Херсонської області підняті по тривозі для оповіщення та евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро, а саме:

села Миколаївка,

Ольгівка,

Львове,

Тягинка,

Понятівка,

Іванівка,

Токарівка,

Понятівка,

Придніпровське,

Садове,

частково місто Херсон – острів Корабел.

Рівень води піднімається і всім, хто перебуває у зоні небезпеки необхідно:

вимкнути всі електроприлади,

взяти документи і речі першої необхідності,

подбати про близьких і домашніх улюбленців,

виконувати інструкції рятувальників та поліцейських.

Підрив Каховської ГЕС: все, що відомо

В ОК "Південь" повідомили, що зранку 6 червня загарбники підірвали Каховську ГЕС.

Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. Всі служби працюють й ситуація відстежується.

Через підрив дамби Каховської ГЕС почалося підтоплення найближчих до Дніпра населених пунктів.

24 Канал детальніше розповів і показав, де розташована станція.

детальніше розповів і показав, де розташована станція. Зауважимо, що Каховська ГЕС розташована на півдні України за 5 кілометрів від міста Нова Каховка Херсонської області.

Станція забезпечує річне регулювання стоку Дніпра для живлення електроенергією, зрошення та водозабезпечення засушливих районів півдня України і навігацію від Херсона до Запоріжжя.

У перші дні повномасштабної російської агресії в лютому 2022 року окупанти захопили Північно-Кримський канал та Каховську ГЕС.