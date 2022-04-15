За 50 днів вони показали, що саме Донбас Росія хоче знищити у першу чергу, – Зеленський

Попри те, що Росія прикривається "бажанням захистити людей Донбасу", за 50 днів вторгнення вона показала, що саме Донбас став головною мішенню. Адже найбільше росіяни хочуть знищити Луганську та Донецьку області.

Про це розповів президент Зеленський у своєму зверненні у ніч на 15 квітня. Міста Донбасу руйнують так ніби хочуть, щоб від них залишилось тільки каміння.

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Донбас – головна мішень, – Зеленський

За ці 50 днів Росія довела, що саме Донбас для Росії – це головна мішень. Саме Донбас Росія хоче знищити в першу чергу. Саме Луганську та Донецьку області,

– пояснив президент.

Росіяни немов хочуть, щоб на цих територіях не залишилось людей взагалі. Вони примусово забирають мешканців областей у свою армію, а також кидають їх у найстрашніші бої.

Вони спалюють усе, – президент

Вони спалюють все, що витримало 8 років війни,

– додав глава держави.

Зеленський зазначив, що таких знущань Харків не бачив протягом 80 років – з часів Другої світової війни. Президент наголосив, що це вторгнення є самовбивчим для всього, що Росія начебто хоче "рятувати".

Дивіться звернення президента Зеленського: