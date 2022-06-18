За 72 години на окупованому Донбасі знищили щонайменше 7 складів з боєприпасами, – InformNapalm

Українські герої вдало ліквідовують не лише російських загарбників. Вони також обрізають ворогу постачання та скорочують запас боєприпасів.

Російські окупанти на Донбасі незабаром відчують брак не лише "гарматного м'яса". Зовсім скоро в них будуть дуже великі проблеми з боєприпасами.

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Три доби – знищено як мінімум 7 складів росіян

Як повідомили інсайдери з тимчасово окупованих територій Луганщини та Донеччини, у росіян незабаром можуть виникнути проблеми із боєприпасами.

Нашим героям впродовж 72 годин високоточними ударами вдалося знищити як мінімум 7 ворожих складів. Там були дуже великі запаси боєприпасів, подекуди ще з 2014 – 2015 років. 7 пострілів – 7 цілей, просто неймовірна майстерність наших захисників та захисниць. Відомо, що на складі в окупованому Хрустальному була як мінімум 1 тонна боєприпасів.

Місцеве населення вже почало говорити про те, що ЗСУ високоточною натівською зброєю великого калібру" дуже влучно б'є по складах окупантів. Росіяни намагаються применшити чутки про майстерність ЗСУ обстрілами Донецька з менших калібрів.

Утім, це в них не надто добре виходить: місцеві добре розуміють, від кого їм "прилітає" і що на обстріл житлових кварталів здатні виключно росіяни.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив ще одну заяву щодо постачання зброї для ЗСУ. Він наголосив, що Україна зараз має бути в пріоритеті та отримувати всі засоби для того, щоб ефективно себе захищати. Також він додав, що важливо проводити навчання українських воїнів.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, росіяни з початку повномасштабного вторгнення 5 разів намагалися вбити президента України Володимира Зеленського. Усі замахи були скоєні наприкінці лютого та на початку березня.

Нашим воїнам вдалося знищити ворожий пункт керування артилерією. Разом з ним вдалося ліквідувати понад 40 росіян.

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