За 8 років ми вже різне бачили, – у ЗСУ запевнили, що не допустять провокацій Росії
Джерело:"Свобода слова на ICTV"
Збройні сили України уважно стежать за ситуацією на Донбасі та інформаційним полем. Все для того, щоб не допустити російських провокацій.
ЗСУ будуть швидко реагувати, – Залужний
Зараз для українських військових дуже важливо бути особливо уважними. Про це в ефірі програми заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
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У противника завжди є безліч варіантів для провокації. Однак за 8 років війни Збройні сили бачили вже різне. Щоб не допустити цих провокацій для нас головне, бути уважними щодо того, що відбувається,
– наголосив Залужний.
Він додав, що ЗСУ мають швидко аналізувати та реагувати
"Ми самі не маємо допустити таких дій, які можуть спровокувати якийсь казус. Це на піку нашої уваги", – зазначив генерал-лейтенант.
Залужний зауважив, що лише 2 дні тому у мережі поширили фейк про те, що наші військові обстріляли Донецьк. Тоді ЗСУ оперативно спростували цю інформацію.
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Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!
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