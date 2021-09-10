За анексію Криму та агресію на Донбасі: ЄС продовжив санкції проти Росії

Рада Євросоюзу продовжила санкції проти осіб, відповідальних за підрив суверенітету та територіальної цілісності України. Каральні обмеження діятимуть ще протягом пів року.

Інформацію про це рішення пресслужба Ради Євросоюзу оприлюднила 10 вересня. Санкції діятимуть до 15 березня 2022 року.

Раніше Резніков звинуватив Росію у "захмарному цинізмі" та закликав посилити міжнародні санкції

Про які санкції мовиться:

Обмеження на поїздки.

Заморожування активів.

Заборона на надання коштів чи інших економічних ресурсів для фізичних осіб та організацій, які є під санкціями.

У переліку – 177 фізичних осіб

Зазначимо, що у переліку підсанкційних – 177 фізичних осіб та 48 – юридичних. Рішення про продовження санкцій набуде чинності одразу після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Що відомо про санкції ЄС проти Росії? Обмеження були запроваджені у березні 2014 року. Відтоді їх продовжували кожних пів року. Є й інші санкції ЄС введені через політику Москви. Так санкції проти російської економіки діють до 31 січня 2022 року. Обмеження через анексію Криму та Севастополя – до 23 червня 2022 року.

Україна введе ще нові "кримські" санкції

Тим часом нові санкції через окупацію Криму готує і Україна. Відповідний пакет передали на розгляд РНБО. Кабмін пропонує ввести санкції проти 24 юридичних та 6 фізичних осіб.

Читайте також Лише санкції, – Чубаров про те, як звільнити кримських татар з в'язниць окупантів

Вони відповідальні за спорудження незаконного Керченського мосту. Також обмеження введуть через перепланування паркових об'єктів та руйнування культурної спадщини у Севастополі.