"За бабу Веру": як відрізнити український вертоліт від окупантського

6 березня 2022 , 08:51
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Джерело:

фейсбук Сухопутніх військ ЗСУ

Ворога потрібно знати в лице. І стосується це не лише самого особового складу, а й його техніки. У ЗСУ розповіли, як відрізнити український вертоліт від окупантського.

Якщо ви чуєте, що десь наближається вертоліт, то не потрібно миттєво ж бігти у сховище. Придивіться, раптом над вашою головою пролітають наші бійці.

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Як відрізнити український вертоліт від ворожого

На сторінці Сухопутніх військ ЗСУ наголошують, що українські вертольоти мають на своїх бортах такі знаки:

  • ДВІ смуги білого кольору на хвостовій частині;
  • На фюзеляжі намальоване ЖОВТЕ КОЛО, а в ньому МЕНШЕ СИНЄ;
  • На хвостовій частині присутній напис "ЗА БАБУ ВЕРУ". Цей напис може бути різних кольорів.


Як відрізнити український вертоліт від ворожого / Фото ЗСУ


Як відрізнити український вертоліт від ворожого / Фото ЗСУ

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Автор: Назарій Лазур