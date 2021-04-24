За час окупації Криму все більше росіян виступають проти неї, – ексдепутат Держдуми Росії

Ексдепутат Держдуми Росії Дмитро Гудков розповів, що з часів окупації Криму в Росії все більше людей виступають проти цього. Справа в тому, що люди починають розуміти, що на це витрачаються кошти з бюджету.

Колишній депутат Держдуми Росії розповів, що з кожним роком росіяни все більше виступають проти окупації Криму.

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Заява Дмитра Гудкова

Колишній депутат розповів, що на піку кримської істерії у Росії (це 2014 рік – 24 какал) навіть серед його друзів були люди, які піддавались пропаганді. Та політик запевняє, що ще тоді пояснював їм, мовляв побачите як через 3 – 5 років буде мінус 30% від ваших доходів як мінімум.

На той момент (2014 рік – 24 канал) за незалежним опитуванням "Левада-центру" 20% росіян, а це майже 30 мільйонів росіян, чесно відповіли, що вони не підтримують окупацію Криму. А зараз ця цифра як мінімум у два – три рази більша,

– каже Дмитро Гудков.

"Люди це відчули на власних кишенях. Ось простий приклад – є Новосибірська область, де мали побудувати міст. Та гроші звідти забрали та відправили на міст в Крим. Люди, які чекали виходу на пенсію в 60 років не змогли вийти на пенсію, адже пенсійний вік підвищили. До людей починає доходити, що це все не безкоштовно", – підсумовує колишній депутат.

Він каже, що Путіну вигідно тримати таку напругу. Мовляв, Україна в стані війни не найпривабливіше місце для інвесторів.

"А Путіну вигідно, щоб ви (мовиться про Україну – 24 канал) не розвивалась. Якщо росіяни побачать, що європейський вибір вигідний, то вони швидко змінять Путіна чи вийдуть на протести. Тому що реально погіршується життя в Росії та багато бідних людей", – розповів ексдепутат.

Коротко про загострення ситуації в окупованому Криму