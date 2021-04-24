За время оккупации Крыма все больше россиян выступают против нее, – экс-депутат Госдумы России
Экс-депутат Госдумы России Дмитрий Гудков рассказал, что со времен оккупации Крыма в России все больше людей выступают против этого. Дело в том, что люди начинают понимать, что на это тратят средства из бюджета.
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
Бывший депутат Госдумы России рассказал, что с каждым годом россияне все больше выступают против оккупации Крыма.
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Заявление Дмитрия Гудкова
Бывший депутат рассказал, что на пике крымской истерии в России (это 2014 год – 24 какал) даже среди его друзей были люди, которые подвергались пропаганде. И политик уверяет, что еще тогда объяснял им, мол увидите как через 3 – 5 лет будет минус 30% от ваших доходов как минимум.
На тот момент (2014 год – 24 канал) по независимым опросам "Левада-центра" 20% россиян, а это почти 30 миллионов россиян, честно ответили, что они не поддерживают оккупацию Крыма. А сейчас эта цифра как минимум в два – три раза больше,
– говорит Дмитрий Гудков.
"Люди это почувствовали на собственных карманах. Вот простой пример – есть Новосибирская область, где должны построить мост. Но деньги оттуда забрали и отправили на мост в Крым. Люди, которые ждали выхода на пенсию в 60 лет не смогли выйти на пенсию, ведь пенсионный возраст повысили. К людям начинает доходить, что это все не бесплатно", – заключает бывший депутат.
Он говорит, что Путину выгодно держать такое напряжение. Мол, Украина в состоянии войны не самое привлекательное место для инвесторов.
"А Путину выгодно, чтобы вы (говорится об Украине – 24 канал) не развивалась. Если россияне увидят, что европейский выбор выгоден, то они быстро заменят Путина выйдут на протесты. Потому что реально ухудшается жизнь в России и много бедных людей", – рассказал экс-депутат.
Коротко об обострении ситуации в оккупированном Крыму
- С марта Россия стягивала армию и технику к границе с Украиной и в Крым.
- И 22 марта Россия сообщила, что возвращает войска из оккупированного Крыма.
- 23 апреля в МИД Украины сказали, что ждут подтверждений отвода от разведки и пояснений Кремля.
- В Госдепе США заявили, что слышали заявление России, а теперь ждут действий.
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