Экс-депутат Госдумы России Дмитрий Гудков рассказал, что со времен оккупации Крыма в России все больше людей выступают против этого. Дело в том, что люди начинают понимать, что на это тратят средства из бюджета.

Бывший депутат Госдумы России рассказал, что с каждым годом россияне все больше выступают против оккупации Крыма.

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Заявление Дмитрия Гудкова

Бывший депутат рассказал, что на пике крымской истерии в России (это 2014 год – 24 какал) даже среди его друзей были люди, которые подвергались пропаганде. И политик уверяет, что еще тогда объяснял им, мол увидите как через 3 – 5 лет будет минус 30% от ваших доходов как минимум.

На тот момент (2014 год – 24 канал) по независимым опросам "Левада-центра" 20% россиян, а это почти 30 миллионов россиян, честно ответили, что они не поддерживают оккупацию Крыма. А сейчас эта цифра как минимум в два – три раза больше,

– говорит Дмитрий Гудков.

"Люди это почувствовали на собственных карманах. Вот простой пример – есть Новосибирская область, где должны построить мост. Но деньги оттуда забрали и отправили на мост в Крым. Люди, которые ждали выхода на пенсию в 60 лет не смогли выйти на пенсию, ведь пенсионный возраст повысили. К людям начинает доходить, что это все не бесплатно", – заключает бывший депутат.

Он говорит, что Путину выгодно держать такое напряжение. Мол, Украина в состоянии войны не самое привлекательное место для инвесторов.

"А Путину выгодно, чтобы вы (говорится об Украине – 24 канал) не развивалась. Если россияне увидят, что европейский выбор выгоден, то они быстро заменят Путина выйдут на протесты. Потому что реально ухудшается жизнь в России и много бедных людей", – рассказал экс-депутат.

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