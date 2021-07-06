За час окупації Росія призвала до свого війська вже 30 тисяч кримчан

Еміне Джапарова заявила, що з початку окупації Криму через армію агресора пройшли понад 30 тисяч жителів півострова. Росія вчиняє військовий злочин, проводячи зміну складу населення.

Про це перша заступниця міністра закордонних справ повідомила 6 липня під час виступу на Всеукраїнському формі "Україна 30".

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Дипломатка зазначила, що країна-агресор намагається перетворити тимчасово окупований Крим на величезну військову базу.

З початку окупації близько трьох десятків тисяч громадян України вже призвані на військову службу Росії. Росія проводить штучну і свідому заміну складу населення. Вона видавлює нелояльних і заміщає їх сотнями тисяч своїх громадян, чим фактично вчиняє військовий злочин,

– наголосила Еміне Джапарова.

Перша заступниця міністра закордонних справ також додала, що Росія репресіями пригнічує всі можливі форми протидії окупації.

Мілітаризація Криму Росією

Після окупації Криму у 2014 році Росія регулярно проводить військові навчання на території півострова та у Чорному морі.

Країна-агресор систематично завозить важку техніку до Криму. Розміщує на півострові системи протиповітряної оборони.

У грудні 2019 року в Генасамблеї ООН ухвалили резолюцію та закликали Росію вивести свої війська і припинити окупацію.

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