За день у Києві затримали 60 диверсантів

Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів повідомив, що за день, 25 лютого в Києві вдалось затримати близько 60 диверсантів.

Зокрема, йдеться про диверсантів, які робили мітки для ракет ворога.

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У Києві сьогодні було вбито близько 60 диверсантів. Затримано десятки любителів поставити мітку,

– радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

Нижче радник також повідомляв про те, які саме мітки треба знищувати, якщо побачили на вулицях свого міста.



Мітки, які залишають диверсанти для ворога / Фото Віктор Андрусів

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко заявив, що окупаційні загони ЗС Росії проникли до столиці. У територіальній обороні наголошували, що при появі російської техніки на вулицях міст треба блокувати пересування власними силами.

До речі, одним із диверсантів виявився священник Михаїл Павлушенко, який служить Московському патріархату.

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