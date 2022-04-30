За держзраду: на Луганщині повідомили про підозру 4 поліцейським
Джерело:Офіс генпрокурора
На Луганщині прокурори повідомили про підозру 4 працівникам місцевої поліції. Слідство з'ясувало, що вони зрадили присязі.
Коли деякі населені пункти Луганщини були окуповані, то поліцейські пішли на так звану співбесіду до представників незаконної квазіреспубліки. Ті ж буцімто представляли окупаційну адміністрацію Росії.
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Під час "працевлаштування" підозрювані погодились добровільно вступити на посади "працівника міліції" новостворених незаконних "структур",
– повідомляє Генпрокуратура.
Такі факти означають, що поліцейські з власної волі почали "служити" в так званих "Новопсковском, Новоайдарском, Сватовском та Беловодском РОВД МВД" незаконної республіки".
Злочин досі розслідують.
Факти держзради в Україні
- Нардепи підтримали законопроєкт, згідно з яким збільшується відповідальності за злочини проти основ нацбезпеки під воєнного стану. Тепер ті, хто послаблює нашу оборону чи посягає на суверенітет, матимуть відповідне покарання.
- Одним з "показових" прикладів держзради є мер Куп'янська на Харківщині Геннадій Мацегора. Він здав 25-тисячне місто росіянам і вже став фігурантом кримінальної справи.
- На жаль, у Харківській області він не один такий мер. За держзраду також затримали очільника Південного Олександра Брюханова, його заступника та керівника місцевого райвідділку поліції.
- Поплічника російських окупантів виявили навіть на Львівщині. Служба безпеки України зрадника вже затримала. Спецслужби Росії коригували його роботу й він виконував ворожі завдання. СБУ повідомила, що зловмисник раніше відбував покарання на окупованих територіях. Саме тоді йому російські загарбники й запропонували так звану співпрацю. Хотіли, щоб той передавав розвіддані. Той погодився й тепер буде відповідати за зраду перед судом.
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