За добу Повітряні сил збили аж 14 російських "Орланів"

Нині авіація Повітряних Сил ЗСУ добре попрацювала на Південно-східному напрямку. Також 6 травня наші захисники знищили досить багато БпЛА агресора.

Так, 6 травня протиповітряна оборона Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України знищили як мінімум 14 безпілотників "Орлан-10".

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У ЗСУ зауважили, що "полювання триває". І доба ще не закінчилася.

Додамо, що минулої доби, 5 травня, повітряні сили ЗСУ знищили 15 повітряних цілей російських окупантів: 1 літак та 14 БпЛА (ОТР). Що стосується літака, то попередньо мовиться про винищувач Су-30см.

Окрім цього, того ж дня ЗСУ збили крилату ракету російських окупантів над Сумщиною. Вона летіла над Роменським районом.

Інші втрати росіян від 24 лютого:

Щонайменше 24 900 живого складу;

1 110 танків;

26 86 бойових броньованих машин;

502 артилерійські системи;

83 одиниці засоби ППО;

1 926 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн ;

11 кораблів та катерів;

38 одиниць спеціальної техніки.

Тим часом українські піхотинці показують роботи своїх безпілотників, атакуючи росіян

Станом на ранок 6 травня українські повітряні сили знищили 324 БПЛА оперативно-тактичного рівня – та 199 літаків і гелікоптерів. Також було збито 90 крилатих ракет.

Нині українські піхотинці показали роботу свого безпілотника. 6 травня 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха показали відео, як нищать окупантів за допомогою тактичного ударного безпілотного авіаційного комплексу Switchblade.

Цього ж дня оперативне командування "Південь" 6 травня опублікувало чергове відео з острова Зміїний, на якому зафіксували момент влучання у військову ворожу техніку, після чого вона враз спалахнула та вибухнула. Окупанти намагались приховати її під стіною маяка. Попри те, що Росія окупувала територію острову ще 24 лютого, наші захисники не дають окупантам забути, на чиїй вони землі.

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