За добу повітряні сили ЗСУ завдали до 10 авіаударів по позиціях окупаційних військ

Вчора ударна авіація Повітряних Сил ЗСУ завдала близько 10 групових авіаударів по позиціях окупаційних військ на кількох оперативних напрямках.

Завдяки діям наших Повітряних сил окупанти втратили багато живої сили та техніки.

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Вчора у Повітряних сил був плідний день

За минулу добу, 13 серпня, під прикриттям винищувальної авіації штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали нищівних ударів на кількох оперативних напрямках. Загалом наші воїни завдали до десяти групових авіаударів по позиціях окупантів.

Втрати окупантів внаслідок нищівних ударів з неба

Загалом внаслідок цих ударів окупанти втратили близько 15 бойових броньованих машин та десятки своїх військових. Наші воїни били по різних опорних пунктах, танкових колонах та скупченню ворога.

Під прикриттям винищувальної авіації, штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали ударів по взводних та ротних опорних пунктах, танкових колонах на марші, позиціях реактивних систем залпового вогню, переправах та скупченню живої сили й техніки противника. Знищено близько п'ятнадцяти бойових броньованих машин ворога та десятки рашистів!,

– мовиться у повідомленні.

Загальні втрати ворога на фронті

Вчора на фронті наші воїни ліквідували близько 150 окупантів. Також на брухт відправилися 8 танків, 11 бойових броньованих машин, 2 артилерійські системи, 1 гелікоптер та 3 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Зауважимо, що минулої доби найбільших втрат російська армія зазнала на Донецькому напрямку.

Натомість від 24 лютого росія втратила:

особового складу – 43 550 осіб;

танків – 1 864;

бойових броньованих машин – 4 126;

артилерійських систем – 980;

реактивних систем залпового вогню – 261;

засобів ППО – 136;

літаків – 233;

гелікоптерів – 194;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 784;

крилатих ракет – 187;

кораблів та катерів – 15;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 039;

спеціальної техніки – 91.

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