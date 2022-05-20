За добу росіяни зруйнували 19 житлових будинків на Донеччині – є загиблі та поранені

За добу з 19 на 20 травня російські окупанти зруйнували на Донеччині 19 житлових будинків. Є жертви серед людей.

Лише за одну добу російські загарбники зруйнували 34 цивільні об'єкти. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ 20 травня.

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Ворог обстріляв 13 населених пунктів. Окупанти вбили та поранили мирних жителів,

– мовиться в повідомленні.

Наслідки ворожих обстрілв на Донеччині / Фото МВС

Під обстрілами опинилися населені пункти – Соледар, Бахмут, Сіверськ, Авдіївка, Лиман, Мар’їнка, Романівка, Бахмутське, Хрестище, Донецьке, Калинове, Сидорове, Нью-Йорк.

Російські окупанти обстріляли мирних жителів чи не з усіх видів зброї: з авіації, танків, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню "Град".

Загарбники влучили в житлові будинки, лікарню, санаторій, спорткомплекс, торговий центр, об'єкти критичної інфраструктури.

Внаслідок ворожих обстрілів загинули та постраждали люди, але кількість жертв не повідомляють. Очевидно, через те, що в гарячих точках вести статистику майже неможливо.Правоохоронці розпочали досудові розслідування за статтею "порушення законів і звичаїв війни" Кримінального кодексу України.

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