За добу російська армія вбила ще 7 цивільних, – глава Донецької ОВА

Упродовж доби 4 березня ворог вбив на Донеччині сімох мирних мешканців. Про це розповів у фейсбуці керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Загалом за час війни від рук російських окупантів загинув 51 цивільний. Поранених – щонайменше 257.

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Росія вбиває цивільних і на Донеччині

За даними Донецької обласної військової адміністрації, станом на 19 годину 4 березня росіяни вбили ще 7 мирних людей.

У Мангуші – 6.

У Богоявленці – 1.

Моторошні цифри про загиблих цивільних на Донеччині / Дані Донецької ОВА

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