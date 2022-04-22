За добу на Сході ЗСУ ліквідували понад 100 окупантів і знищили безліч техніки ворога

Триває 58 день героїчної боротьби України проти російських окупантів. За добу 22 квітня ЗСУ знищили чимало живої сили та військової техніки ворога на Сході.

Бої за український Донбас тривають. Про це повідомили в Оперативно-тактичному угрупованні "Схід" ввечері 22 квітня.

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Втрати ворога на Сході 22 квітня

В ОПУ "Схід" повідомили, що українські війська продовжують впевнено стримувати ворога. Так, за добу 22 квітня, ЗСУ на Донбасі вдалось знищити:

особового складу окупантів – до 130;

танків – 3;

БМП – 3;

БТР – 4;

бойових броньованих машин – 1;

артилерійських тягачів – 13;

безпілотних літальних апаратів – 2.

Нагадаємо, що нещодавно Росія відкрито оголосила про свої "плани" щодо України. Так, російське командування заявило, що планує захопити Донбас та весь Південь нашої держави.

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