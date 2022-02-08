За добу в Україні виявили понад 34 тисячі хворих на COVID-19

8 лютого 2022 , 08:12
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Джерело:

МОЗ

За минулу добу, 7 лютого, в Україні зареєстрували 34 353 хворих на коронавірус. Відомо, що серед нових пацієнтів є 3 095 дітей та 955 медичних працівників.

За цей самий період до лікарень госпіталізували 2 168 людей. На жаль, ще 255 хворих померли. Натомість одужали 15 193 пацієнти.

Днем раніше Скорочення самоізоляції, коли скасують маски: новини про коронавірус 7 лютого

Ситуація в регіонах

Найвищу смертність від коронавірусу вчора зафіксували у Запорізькій (+22), Львівський (+19) та Донецькій (+18) областях. Тим часом найбільше хворих виявили у Києві, на Львівщині та Харківщині.

Добовий приріст нових хворих по країні:

  • місто Київ – 2 862;
  • Вінницька область – 857;
  • Волинська область – 1 138;
  • Дніпропетровська область – 1 960;
  • Донецька область – 1 532;
  • Житомирська область – 739;
  • Закарпатська область – 786;
  • Запорізька область – 1 262;
  • Івано-Франківська область – 540;
  • Київська область – 1 113;
  • Кіровоградська область – 328;
  • Луганська область – 727;
  • Львівська область – 2 336;
  • Миколаївська область – 862;
  • Одеська область – 3921;
  • Полтавська область – 1264;
  • Рівненська область – 1827;
  • Сумська область – 1 555;
  • Тернопільська область – 1 415;
  • Харківська область – 2 022;
  • Херсонська область – 9 63;
  • Хмельницька область – 1 210;
  • Черкаська область – 1 169;
  • Чернівецька область – 968;
  • Чернігівська область – 997.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Охоплення тестування населення

Впродовж вчорашнього дня в Україні провели 131 881 тестування на коронавірус різними методами, зокрема: методом ПЛР – 68 778, методом ІФА – 5 358 та 57 745 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Довідка. За весь час пандемії в країні підтвердили 4 341 790 випадків зараження коронавірусом. 3 696 285 пацієнтів одужали, але разом з тим хвороба забрала життя 101 647 людей.

Загалом для діагностики коронавірусу в Україні провели 18 672 736 ПЛР-тестувань. 


Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал

Автор: Анастасія Кушпіт