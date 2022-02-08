За добу в Україні виявили понад 34 тисячі хворих на COVID-19

За минулу добу, 7 лютого, в Україні зареєстрували 34 353 хворих на коронавірус. Відомо, що серед нових пацієнтів є 3 095 дітей та 955 медичних працівників.

За цей самий період до лікарень госпіталізували 2 168 людей. На жаль, ще 255 хворих померли. Натомість одужали 15 193 пацієнти.

Днем раніше Скорочення самоізоляції, коли скасують маски: новини про коронавірус 7 лютого

Ситуація в регіонах

Найвищу смертність від коронавірусу вчора зафіксували у Запорізькій (+22), Львівський (+19) та Донецькій (+18) областях. Тим часом найбільше хворих виявили у Києві, на Львівщині та Харківщині.

Добовий приріст нових хворих по країні:

місто Київ – 2 862;

Вінницька область – 857;

Волинська область – 1 138;

Дніпропетровська область – 1 960;

Донецька область – 1 532;

Житомирська область – 739;

Закарпатська область – 786;

Запорізька область – 1 262;

Івано-Франківська область – 540;

Київська область – 1 113;

Кіровоградська область – 328;

Луганська область – 727;

Львівська область – 2 336;

Миколаївська область – 862;

Одеська область – 3921;

Полтавська область – 1264;

Рівненська область – 1827;

Сумська область – 1 555;

Тернопільська область – 1 415;

Харківська область – 2 022;

Херсонська область – 9 63;

Хмельницька область – 1 210;

Черкаська область – 1 169;

Чернівецька область – 968;

Чернігівська область – 997.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Охоплення тестування населення

Впродовж вчорашнього дня в Україні провели 131 881 тестування на коронавірус різними методами, зокрема: методом ПЛР – 68 778, методом ІФА – 5 358 та 57 745 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Довідка. За весь час пандемії в країні підтвердили 4 341 790 випадків зараження коронавірусом. 3 696 285 пацієнтів одужали, але разом з тим хвороба забрала життя 101 647 людей.

Загалом для діагностики коронавірусу в Україні провели 18 672 736 ПЛР-тестувань.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал