За добу українські ППО збили 12 ворожих повітряних цілей
19 березня 2022 , 00:23Читать новость на русском
Українські захисники продовжують успішно вражати ворожі повітряні цілі. Протягом 18 березня протиповітряній обороні вдалося загалом знищити таких 12.
Зазначимо, що 10 повітряних цілей вразили Повітряні сили ЗСУ. Ще 2 – знищила протиповітряна оборона наших Сухотних військ.
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Втрати окупантів у повітрі:
- 2 літака;
- 3 вертольоти;
- 3 безпілотники;
- 4 крилаті ракети.
Про які цілі мовиться
Серед уражений цілей – російський винищувач СУ-34. Його зранку знешкодили у небі над Київщиною, використовуючи переносний зенітно-ракетний комплекс Stinger.
Також цього дня знищили ворожі безпілотники в Одесі. "Розвідка не вдалася. Дрони – в пекло. Наступними будуть ті, хто їх запускав", – наголосили у тамтешній ОВА.
Втрати ворога станом на 18 березня: дивіться відео