За добу зібрали 30 мільйонів: IT-спільнота купує літак для ЗСУ

Перед початком повномасштабного вторгнення ми вже активно збирали кошти на Patreon волонтерського фонду "Повернись живим", змогли зібрати близько 200 тисяч доларів на місяць, саме силами щомісячних підписок. Але, як ми знаємо, Patreon відмовився переказувати ці кошти фонду, а всі донейти повернулись на картки.

Про це 24 каналу розповіла Community Lead найбільшої української ІТ-спільноти DOU Марія Дубініна. Вона також додала, що таку масштабну мету, як літак – раніше не ставили, тому розраховували на тривалий збір коштів.

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"Наша спільнота вже давно співпрацює із "Повернись живим", з самого початку вторгнення Росії у 2014 році. Ми часто допомагали, надсилали донейти від наших прибутків. Але такі суми раніше ми не збирали власними силами", – пояснює Марія.

Після заморозки акаунту "Повернись живим" на Patreon, ми вирішили, що зупинятись не варто і організували масштабний збір, прийняли рішення надсилати кошти вже безпосередньо на рахунки фонду,

– говорить Community Lead IT-спільноти.

Марія Дубініна розповідає, що розпочалось обговорення, якою буде сума та предмет цього збору. Думали над 5 мільйонами, потім над 15 мільйонами – хотіли придбати пікапи для ЗСУ. Але вирішили ризикнути і досягти більш масштабної цілі. Нею і став цей комплекс, такого ще ніхто не купував для військових.

Ми розробили стратегію на довгий період, планували залучати різних людей і сподівались, що, можливо, за місяць накопичимо потрібні кошти,

– стверджує Дубініна.

Середня сума пожертви

Для нас стало сюрпризом, щоЦе завдяки нашій IT-спільноті та усім небайдужим громадянам, які завдяки розголосу теж долучились.

Ми вранці підбили аналітику і загалом транзакцій тисячі, нам важко підрахувати кількість благодійників та благодійниць, адже ми рахували транзакції, а люди могли надсилати з одного рахунку тричі на день чи двічі, стверджує комунікаційниця компанії DOU.

Додам, що середня сума внеску – 1 825 гривень. Найбільший одноразовий платіж – 150 тисяч гривень, а найменший – 1 гривня,

– зазначає Марія Дубініна.

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