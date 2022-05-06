За добу ЗСУ знищили на Півдні 24 окупантів й ворожі безпілотники "Орлан-10"

За останню добу, 5 травня, українські захисники Збройних Сил лише на Півдні країни знищили чверть сотні російських окупантів.

А до ранкових результатів знищеної техніки та озброєння додали ще два безпілотники "Орлан" – по одному Миколаївщині і Херсонщині. Їх назовсім заземлили.

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Ці безпілотники-розвідники ворожі війська використовують для коригування вогню артилерії. Тож тепер їх на пару менше. Усе завдяки влучним діям наших підрозділів.

Крім цього, підрозділи Оперативного командування "Південь" за добу зменшили ворожу орду на 24 "визволителя"-злочинця.

Росіяни продовжують закріплюватись

Разом з тим, противник продовжує тактику закріплення на позиціях. Водночас вони не ведуть активних бойових дій. Однак зосереджують зусилля, щоб завдавати вогневе ураження вздовж лінії зіткнення.

Також по Миколаївщині противник знову завдавав ударів системами залпового вогню "Смерч". Також росіяни вдарили ракетою типу "Москіт". На щастя, постраждалих серед місцевого населення немає.

Свіжі втрати ворога

За 5 травня українські оборонці уразили щонайменше 15 повітряних цілей загарбників: 14 – безпілотників типу "Орлан", 1 літак, попередньо винищувач Су-30см.

Окрім цього, наші бійці ліквідовують особовий склад окупаційних військ. Загалом вони знешкодили вже 24,7 тисячі російських солдатів.

Бійці ЗСУ 5 травня збили крилату ракету російських окупантів над Сумщиною. Вона летіла над Роменським районом.

Своєю чергою, під Харковом захисники знищили гордість Росії – новий танк Т-90М "Прорив".

Головне про ситуацію на Півдні України станом на 6 травня

У північно-західній частині Чорного моря корабельна група із носіями крилатих ракет продовжує маневрувати. Тим часом зберігаючи високу імовірність ракетних ударів по усій території України.

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини та Миколаївщини росіяни продовжують агітувати населення, аби привезти до влади колаборантів.

До того ж, "друга армія" мародерів і далі у цьому регіоні розкрадає запаси сільськогосподарських підрприємств. Разом з тим окупанти цинічно звинувачують українську владу у гуманітарній катастрофі.

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