За документами був ламінат: прикордонники виявили 30 тисяч пачок контрабандних сигарет

26 грудня 2021 , 22:49

Джерело:

Державна прикордонна служба

У Чернівецькій області прикордонники виявили величезну партію контрабандних сигарет. У 60 ящиках було товару на понад 1,2 мільйона гривень.

Загалом прикордонники виявили близько 30 тисяч пачок сигарет. За документами, у вагоні, де знайшли контрабанду, перевозили ламінат.

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Потяг прямував до Румунії

Контрабанду прикордонники виявили на пропускному пункті "Вадул – Сірет", що на кордоні з Румунією. Сигарети перевозили потягом.


Контрабанда, яку вилучили прикордонники / Фото Держприкордонслужби

Увесь "ламінат" прикордонники вилучили. Чи затримали причетних до контрабанди, прикордонники не уточнили.

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Автор: Іван Магуряк