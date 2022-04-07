За два дні 500 людей з бригади в пакетах привезли, – перехоплена розмова російських окупантів

Росія втратила у війні проти України вже майже 19 тисяч людей. Інформацію про те, що окупанти втрачають багато військових, підтверджують перехоплені розмови російських військових.

Росія кидає на фронт строковиків

СБУ вдалося перехопити розмову російського військового зі знайомою жінкою. На запитання, де він наразі перебуває, росіянин відповів, що в пеклі – в Україні.

До слова Здався в полон, коли побачив, як людей використовують наче живий щит, – ексвійськовий Росії

Окупант поскаржився на своє керівництво та заявив, що про них навіть не згадують.

Про мене тут зовсім забули взагалі. Вони тижнів два всі думали, що ми вже загинули,

– сказав ворог.

Перехоплена розмова окупанта підтвердила, що Росія відправляє на війну строковиків. "Тут пі**єц!", – коротко описав ситуацію росіянин.

Дівчина розповіла співрозмовнику, що російська пропаганда заявляє про малу кількість загиблих військових РФ. На це окупант розсміявся та заявив про великі втрати.

У перші два дні лише з нашої бригади 500 людей за шматочками, у пакетах привезли. Ми величезних втрат зазнаємо, величезних. У полон багато беруть…,

– сказав російський снайпер.

Ворог також підтвердив, що росіяни обстрілюють мирне населення та окупували село. "Ось зараз дім зайняли. Тут у ньому цивільні жили... Ми їх вигнали нах*уй", – зізнався окупант.

Наприкінці розмови він зазначив, що його товариші п'яні. Росіянин сказав, що чекає ротації, щоб повернутися додому й написати заяву на звільнення.

Приїжджаю і одразу звільняюся, якщо повернусь,

– резюмував терорист армії РФ.

Відео перехопленої розмови

До речі – Рашисти "відтягуються" у Мозирі в нічному клубі: дивіться відео