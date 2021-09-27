За готовність жертвувати: опозиціонерку Колесникову нагородили премією імені Вацлава Гавела

Білоруську опозиціонерку Марію Колесникову нагородили премією імені Вацлава Гавела. Її вручила Парламентська асамблея Ради Європи.

Оскільки Колесникова не могла бути присутньою на події, від її імені нагороду отримала сестра Тетяна Хомич. Оголосив переможця голова ПАРЄ Рік Дамс.

Зверніть увагу Жорстокі репресії: ЄС вимагає від Лукашенка звільнити Колесникову й Знака

За його словами, Колесникова проявила сміливість щодо готовності на шкоду собі ризикувати власною безпекою заради більшої мети.



Премію Колесникової забрала сестра Тетяна Хомич / Скриншот із онлайн-трансляції ПАРЄ

Комісія наприкінці серпня обрала Колесникову в трійку претендентів на премію, разом із:

правозахисною організацією "Репортери без кордонів";

правозахисником із Бурунді Жерменом Рукукі.

В ПАРЄ вважають Колесникову – символом боротьби опозиції Білорусі за основні громадянські та політичні права й свободи.

Що відомо про премію Гавела? Відповідну премію Парламентська асамблея Ради Європи видає за значні заслуги щодо захисту прав людини. Нагороду заснували у 2013 році на честь відомого колишнього чеського державного діяча. Нагадаємо, що у квітні премію Гавела вручили феміністці із Саудівської Аравії Луджейн аль-Газлуль.

Доля Марії Колесникової: основне

У вересні 2020 року Марію Колесникову викрали агенти безпеки. Її звинуватили у захопленні влади.

Пізніше висунули нові звинувачення – інкримінували створення екстремістської організації.

У вересні 2021 року Колесникову разом із Максимом Знаком засудили до понад 10 років тюрми.

Європейський Союз вимагаю звільнити білоруських опозиціонерів.

Текст публікації Олексія Гончаренка у телеграмі:

Марію Колесникову нагородили премією імені Вацлава Гавела. Нагадаю, премію присуджує ПАРЄ за видатні заслуги щодо захисту прав людини.

Як ви розумієте, сама Марія не може бути присутньою на врученні премії, оскільки диктатор Лукашенко засудив її до 11 років колонії. Від імені Марії премію отримала її сестра Тетяна Хомич.

Свободу політв'язням! Живе Білорусь!