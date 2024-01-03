За Харковом пролунав вибух: ворог запускає КАБи

На Харківщині було чути вибухи. Раніше Повітряні сили попередили про загрозу обстрілу з Бєлгородської області Росії.

Окупанти знову атакують Харківську область. В області оголосили тривогу через небезпеку повітряних ударів.

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Ворог б'є по Харкову авіаракетами і КАБами

О 10:48 Повітряні сили повідомли про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Згодом вони закликали пройти жителів Харківської області в укриття.

Стало відомо, що врог здійснив пуски з літаків тактичної авіації керованих авіаційних бомб та ракет з території Бєлгородської області Росії. За кілька хвилин за Харковом пролунав вибух.

Нагадаємо, що увечері 2 січня Харків перебував під обстрілом балістикою. На щастя, вдалося уникнути поранених і жертв. Водночас є руйнування об'єктів цивільної інфраструктури. Російська ракета суттєво пошкодила школу, розташовану в Основ'янському районі, утворивши вирву у майже 10 метрів. Крім того, вибуховою хвилею вибило вікна у щонайменше трьох приватних будинках.

Одна людина загинула, десятки поранених

Вранці 2 січня Росія влаштувала масовану ракетну атаку на Україну. Під ударом опинився і Харків. У місті пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки, автомобілі, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Місцева влада повідомила, що по місту вдарили щонайменше шість разів. Окупанти били "Кинжалами".

У центрі Харкова загинула 91 – річна жінка. Більше ніж пів сотня людей отримали поранення. Зокрема, постраждав працівник швидкої. Він якраз сідав у машину та їхав на роботу, коли "прилетіло" у його двір. Чоловікові довелося ампутувати руку.

Ще раніше увечері 30 грудня окупанти знову використали проти Харкова балістику. Ворог навмисно бив саме по об'єктах інфраструктури. Унаслідок обстрілу поранені 28 людей.

Пошкоджені 12 багатоквартирних будинків, 13 приватних будинків, лікарні, будівля готелю, дитячий садок, торговельні приміщення, газопровід та автомобілі.