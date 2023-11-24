"Свято" імені застави: Щиголь, Одарченко та Копистира вийшли із СІЗО

Вечір 24 листопада став справжнім вечором застав. З СІЗО вийшли відразу троє: Юрій Щиголь, Андрій Одарченко та Сергій Копистира.

Усіх раніше відправили у СІЗО під заставу. Повідомляють, що у всіх трьох випадках внесли суму, яку визначив суд.

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Швидкість внесення застави у Центрі протидії корупції схарактеризували як космічну.

Нам невідомо, внесли вони заставу самостійно чи це зробили треті особи, але швидкість внесення багатомільйонних застав космічна,

– мовиться у повідомленні.

Під яку заставу відправляли підозрюваних:

Щиголя – ексголову Держспецзв'язку – 25 мільйонів гривень.

Одарченка – нардепа – 15 мільйонів гривень.

Копистиру – забудованика – 100 мільйонів гривень.

Для Щиголя та Копистири просили значно більші суми. Мовиться про 50 та 199,9 мільйона гривень. Цікаво, що на суді адвокат Копистири бідкався на непідйому суму й просив призначити лише 214 тисяч гривень застави.

У чому їх підозрюють