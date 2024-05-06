Українцям за кордоном знову почали видавати паспорти
6 травня 2024, 16:02Читать новость на русском
Джерело:Паспортний сервіс ДП "Документ"
Закордонні паспортні сервіси ДП "Документ" відновили видачу документів. Втім, це працює поки лише в тестовому режимі.
Українцям почали видавати закордонні паспорти та інші документи в усіх без винятку підрозділах державного підприємства "Документ" за кордоном. Повідомляють, що для попередження і недопущення перевантаженості системи та повторних технічних збоїв, про які повідомляли раніше, сервіс запустили в тестовому режимі.
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Хто може отримати документи
Видача буде відбуватися в першу чергу соціально вразливим категоріям громадян та після повторного отримання SMS повідомлення про готовність паспортів для видачі.
Тих, хто чекає на видачу готових документів, просять дотримуватись правил:
- мати SMS про готовність паспорта, отримане після 25 квітня;
- пред’явити документ, що посвідчує особу заявника (в т. ч. е-паспорт у додатку "ДІЯ");
- пройти процедуру верифікації та перевірити персональні дані.
Чому раніше призупинили видачу документів за кордоном
- 22 квітня за кордоном призупинили надавати послуги чоловікам призовного віку. У Міністерстві закордонних справ зробили заяву щодо цього та пояснили, що перебування за кордоном не звільняє від обов'язків перед Батьківщиною.
- У закордонних підрозділах державного підприємства "Документ" заявили, що видачу готових документів призупинено через технічні причини.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив, що консульства за кордоном призупинили надання послуг українцям призовного віку.
- Він сказав, що перебування за кордоном не звільняє від обов'язків перед Батьківщиною.
- В МЗС також 24 квітня повідомляли, що ДП "Документ" не входить до їхньої вертикалі влади. Це окрема компанія, що підпорядковується Державній міграційній службі України.