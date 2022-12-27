За місце в раю: скандальний священник РПЦ закликав росіян помирати в Україні
Священник-пропагандист, що втік до Росії після 2014 року, виокремився черговою скандальною заявою. Він закликав росіян помирати зі зброєю в руках на війні в Україні, а не "під столом у власному блювотинні".
Про це повідомляє 24 канал. Відео з висловлюваннями священнослужителя РПЦ шириться мережею.
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"Господи, помилуй, і пішла душа в рай": священник радить окупантами молитися і вмирати
Священник РПЦ Андрій Ткачов, відомий своїми українофобними настроями, емоційно висловився з приводу війни в Україні. На його пропагандистську думку, загинути на фронті – "найкраща зі смертей".
Люди помирають, як свині: захлинаються блювотиною, їли-пили, під столи попадали, "обригалися" і блювотиною захлинулися, ось тобі й смерть. Або "малолітки-зацепери", його струмом "шваркнуло" 3000 вольтів, він обвуглений на рейки впав,
– намагається аргументувати свої нісенітниці Ткачов.
Священник переконує парафіян, що стати "гарматним м'ясом" куди краще. Лиш обов'язково перед смертю варто помолитися і тоді точно напряму потрапиш у рай. Зауважимо, що варіантів, аби вижити, пропагандист не розглядає.
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Що відомо про Андрія Ткачова
- Зрадник народився у Львові, багато часу жив у Києві. Після початку подій 2014 року втік до Москви.
- Під час Революції Гідності Ткачов сипав прокльони на мітингувальників. Священник виявився затятим українофобом.
- У Росії Ткачов продовжує свою пропагандистську діяльність. Стверджує, що Україна – "кровожерний демон, існування якого безглузде". Крім того, вихваляє Рамзана Кадирова за кровопролиття в Україні.
Патріарх Кіріл просить Кремль звільнити священників від мобілізації
З перших днів вторгнення РПЦ схвально ставиться до вищого керівництва і пропагує вбивати українців. Водночас патріарх Кіріл попросив владу не мобілізувати священників.
Про це повідомили в Інституті вивчення війни. Там додають, що очільник РПЦ випрошує у Путіна законодавчо закріпити це положення для священнослужителів.
Прохання Кіріла тільки доводить усю лицемірність і нещирість заяв пропагандистів. А також їхнє справжнє ставлення до війни в Україні.