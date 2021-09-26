За місяць прикордонники виявили понад 500 недійсних COVID-сертифікатів
Внаслідок перевірок за місяць прикордонники виявили понад 500 недійсних COVID-сертифікатів. Викрили підробні документи з допомогою програмного забезпечення SafeBorder.
Мовиться про перевірки з 21 серпня до 21 вересня. Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
До теми У Нідерландах звільнили чиновницю за критику COVID-паспортів
Прикордонники виявили понад пів тисячі підробних COVID-сертифікатів
За місяць прикордонники провели близько 300 тисяч перевірок COVID-сертифікатів в українців, які поверталися з-за кордону, а також в іноземців. Понад пів тисячі з них виявилися недійсними,
– запевнив Демченко.
Додав, що програмне забезпечення позначило як недійсні 575 сертифікатів із 290 тисяч – тобто менш ніж 0,2%.
Речник Держприкордонслужби пояснив, що частина документів "мала явні ознаки підробки" – тоді прикордонники передавали дані правоохоронцям, а у інших випадках – власників "проблемних" сертифікатів після повернення в Україну відправляли на карантин.Довідка. Прикордонники перевіряють QR-код на COVID-сертифікати з допомогою електронного пристрою з програмним забезпеченням SafeBorder від Мінцифри. До мережі цифрових сертифікатів підключені понад 40 країн.
Останні новини щодо підробки COVID-сертифікатів
- 24 вересня на Буковині чоловік сам виготовив міжнародний сертифікат вакцинації проти коронавірусу, однак процедури він не проходив. Все для того, щоб не перебувати на самоізоляції. Тепер йому загрожує штраф або до 2 років ув'язнення.
- Раніше Віктор Ляшко пояснював, що підробка паспорту вакцинації можлива так само як і звичайного паспорту громадянина.
- Координатор з вакцинації в Києві Василь Животенюк пояснив, що за підробку документу загрожує штраф – до 17 тисяч гривень тим, хто підробляє і розповсюджує фальшиві документи та у 850 гривень – для тих, хто користується. Крім того, до 2 років тюрми – для тих, хто сам підробив документ та 5 років – якщо ви такі сертифікати продаєте, якщо ви робите це групою осіб або є багато епізодів такої діяльності.