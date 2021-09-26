Внаслідок перевірок за місяць прикордонники виявили понад 500 недійсних COVID-сертифікатів. Викрили підробні документи з допомогою програмного забезпечення SafeBorder.

Мовиться про перевірки з 21 серпня до 21 вересня. Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

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Прикордонники виявили понад пів тисячі підробних COVID-сертифікатів

За місяць прикордонники провели близько 300 тисяч перевірок COVID-сертифікатів в українців, які поверталися з-за кордону, а також в іноземців. Понад пів тисячі з них виявилися недійсними,

– запевнив Демченко.

Додав, що програмне забезпечення позначило як недійсні 575 сертифікатів із 290 тисяч – тобто менш ніж 0,2%.

Речник Держприкордонслужби пояснив, що частина документів "мала явні ознаки підробки" – тоді прикордонники передавали дані правоохоронцям, а у інших випадках – власників "проблемних" сертифікатів після повернення в Україну відправляли на карантин.

Останні новини щодо підробки COVID-сертифікатів

24 вересня на Буковині чоловік сам виготовив міжнародний сертифікат вакцинації проти коронавірусу, однак процедури він не проходив. Все для того, щоб не перебувати на самоізоляції. Тепер йому загрожує штраф або до 2 років ув'язнення.

Раніше Віктор Ляшко пояснював, що підробка паспорту вакцинації можлива так само як і звичайного паспорту громадянина.

Координатор з вакцинації в Києві Василь Животенюк пояснив, що за підробку документу загрожує штраф – до 17 тисяч гривень тим, хто підробляє і розповсюджує фальшиві документи та у 850 гривень – для тих, хто користується. Крім того, до 2 років тюрми – для тих, хто сам підробив документ та 5 років – якщо ви такі сертифікати продаєте, якщо ви робите це групою осіб або є багато епізодів такої діяльності.

Прикордонники перевіряють QR-код на COVID-сертифікати з допомогою електронного пристрою з програмним забезпеченням SafeBorder від Мінцифри. До мережі цифрових сертифікатів підключені понад 40 країн.