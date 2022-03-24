За місяць зробили диво, тепер треба йти до переможного кінця, – європарламентар

З того часу, як Путін розпочав криваву війну проти України минув місяць. Героїчний опір українців побачив увесь світ.

Депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс в ефірі 24 каналу сказав, що за місяць українці зробили диво. Такої волі та опору не можна навчитися.

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Сподіваюсь на коаліцію країн, – Ауштрявічюс

"Я дуже сподіваюсь, що Україна не буде одна, ми маємо думати, як допомогти більше", – сказав Пятрас Ауштрявічюс.

Депутат Європарламенту сподівається на коаліцію тих країн, які допомагатимуть Україні більше, ніж заявами чи лише зброєю.

За місяць зробили диво, тепер треба йти до переможного кінця,

– заявив європарламентар.

Зауважте, що "бліцкриг" Путіна провалився (це очевидно), а Збройні Сили України та всі громадяни нашої держави безстрашно боронять свою землю.

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