За мужність та вірність присязі: Зеленський нагородив ще понад 160 військових
19 березня 2022 , 17:44Читать новость на русском
Джерело:Міністерство оборони України
Володимир Зеленський 19 березня нагородив понад 160 українських захисників і захисниць державними нагородами.
Відповідний указ вже оприлюднили на сайті Офісу Президента. Україна пишається своїми захисниками та захисницями.
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За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі українських військовослужбовців нагороджено відзнаками,
– мовиться у повідомленні.
Героїв та героїнь нагородили:
- орденами Богдана Хмельницького;
- орденами "За мужність";
- орденами Данила Галицького;
- медалями "За військову службу Україні";
- медалями "Захиснику Вітчизни".
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