За мужність та вірність присязі: Зеленський нагородив ще понад 160 військових

19 березня 2022 , 17:44
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Джерело:

Міністерство оборони України

Володимир Зеленський 19 березня нагородив понад 160 українських захисників і захисниць державними нагородами.

Відповідний указ вже оприлюднили на сайті Офісу Президента. Україна пишається своїми захисниками та захисницями. 

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За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі українських військовослужбовців нагороджено відзнаками,
– мовиться у повідомленні.

Героїв та героїнь нагородили:

  • орденами Богдана Хмельницького;
  • орденами "За мужність";
  • орденами Данила Галицького;
  • медалями "За військову службу Україні";
  • медалями "Захиснику Вітчизни".

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Автор: Мар'яна Бекало