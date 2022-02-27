За нанесення міток коригування вогню саджатимуть у в'язницю на 15 років

У Києві працюють злочинні групи диверсантів. Київська міська державна адміністрація просить негайно повідомляти про випадки нанесення міток.

За коригування російських обстрілів встановлена кримінальна відповідальність. Такі дії кваліфікують за статтями про державну зраду та диверсію і караються позбавленням волі на термін до 15 років.

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Куди повідомляти

У мерії закликають інформувати про об'єкти з мітками, надсилати фото правоохоронцям. Крім цього, слід бути уважними до підозрілих осіб, які можуть бути причетними до злочинної діяльності проти України.

Люди можуть повідомляти про диверсії в офіційний чат-бот телеграму – @stop_russian_war_bot. Він отримуватиме та передаватиме інформацію для відповідних служб реагування.



Диверсанти за допомогою міток коригують вогонь для Росії / Інфографіка 24 каналу

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Текст публікації телеграм-сторінки КМДА

Нанесення міток для коригування вогню окупантів є злочином і карається позбавленням волі на строк до 15-ти років. В Україні за цю діяльність встановлена кримінальна відповідальність за статтями Кримінального кодексу України 111 та 113 – державна зрада та диверсія.