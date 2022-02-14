За необхідності Рада працюватиме цілодобово, – Стефанчук

Верховна Рада наразі продовжує працювати у штатному режимі. Але у разі потреби парламент та нардепи працюватимуть цілодобово.

Про це сказав глава Верховної Ради Руслан Стефанчук під час засідання погоджувальної ради, повідомляє 24 канал.

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Він закликав народних депутатів згуртуватися та відкласти "політичні бачення та гасла".

Верховна Рада працює в постійному штатному режимі, а за необхідності – у режимі 24 на 7, з тим щоби забезпечити виконання тих функцій, які покладені на парламент як єдиний законодавчий орган країни,

– зазначив Стефанчук.

Як зауважив глава Верховної Ради, крім спокою, важливо зберігати єдність і скоординовано ухвалювати важливі для країни рішення. Глава парламенту також попросив докласти максимальних зусиль, щоб народні депутати були на робочих місцях та виконували свої обов'язки.

Стефанчук додав, що в суботу депутати та представники уряду провели зустріч із керівництвом ЗСУ для обговорення безпекових питань. А 14 лютого відбудеться ще одна нарада щодо оцінки безпекової ситуації всередині та навколо України.

Раніше керівництво "Слуги народу" рекомендувало своїм нардепам не виїжджати за межі Києва. Адже зараз у Верховній Раді мають бути голоси на випадок, якщо доведеться схвалювати термінові рішення.

Зауважимо, що паніка у суспільстві є не менш небезпечною ніж реальна війна. На жаль, нагнітання ситуації вже принесло негативні наслідки Україні:

Десятки країн закликали своїх громадян не їхати до України, а тим хто зараз у нашій країні – покинути її. Однак влада закликає не панікувати.

Нідерландська компанія KLM скасувала усі рейси до України з 13 по 17 лютого. На такий же крок пішла і компанія SkyUp, яка через заборону лізингодавця не змогла посадити свій літак в Києві.

На час проведення російських навчань авіакомпаніям рекомендують утриматися від польотів над Чорним морем.

Попри розганяння паніки, у Мінінфраструктури та Украероруху переконують, що Україна не закриває свого повітряного простору для літаків.

Але українські страховики отримали повідомлення про тимчасове зняття з покриття військових ризиків в авіаційному страхуванні.

Міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ закликали українців не панікувати: дивіться відео